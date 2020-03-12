Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал "оголтелую кампанию" против депутата Валентины Терешковой, которая, по его словам, подверглась травле и шельмованию из-за своей поправки в Конституцию. Он призвал защитить коллегу от лжи, льющейся в первую очередь из-за рубежа, и расценил эти нападки как атаки на Россию.

Напомним, что Терешкова предложила дать право действующему президенту РФ переизбираться на главный пост страны после вступления в силу поправок в Основной закон. Госдума, а за ней и Совет Федерации одобрили изменения в Конституции с учетом указанной поправки.

Вячеслав Володин, подняв эту тему на пленарном заседании Госдумы, отметил, что Терешкова "всю свою жизнь отдала стране: в советский период, рискуя жизнью, и сейчас, представляя интересы граждан".

- После принятия поправки началась оголтелая кампания против ее самой и ее семьи, - рассказал Володин.

Он обратился к коллегам: "Призываю вас быть порядочными, быть патриотами и отдавать отчет, что атаки на Терешкову - это атаки на нашу страну".

Спикер подчеркнул, что депутат внесла поправку, "которая сделает нашу страну сильнее, и это расценивается всем миром именно так".

Володин сослался на зарубежные СМИ и сделал вывод, что иностранные политики, анализируя поправки в Конституцию, заметили только предложение Терешковой.

- Их не волнует то, что мы защитили права граждан, нашу культуру, историю. Их волнует в основном один вопрос, который связан с поправкой Терешковой, - сказал глава нижней палаты. - Других вопросов для них нет.

Он обратился к депутатам с призывом: "Давайте договоримся - каждый из нас, независимо от партбилета - должен делать все, чтобы преодолеть нападки, защитить нашу коллегу от лжи, которая идет из-за рубежа". Парламентарии, уверен он, должны сделать все, чтобы защитить правду.

- Исходя из вызовов, угроз в мире, можно сделать вывод, что не нефть и газ наше преимущество, - резюмировал Вячеслав Володин. - Как видите, они могут падать в цене. Наше преимущество - Путин, и мы его должны защитить.