Терешкова ответила на критику своей поправки в Конституцию

Депутат Валентина Терешкова прокомментировала критику в адрес предложенной ею поправки в Конституцию. Речь о праве действующего президента РФ переизбираться после вступления в силу поправок в Основной закон.

- Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить, - сказала она журналистам в ответ на просьбу о комментарии.

Ранее Госдума, а за ней и Совет Федерации одобрили изменения в Конституции РФ с учетом указанной поправки.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал эту тему депутатам в ходе рассмотрения законопроекта. Он счел поправку допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. Кроме того, конечный выбор - за гражданами. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля.

При этом отмену лимита на число президентских сроков в Конституции глава государства назвал нецелесообразной.