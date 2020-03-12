Вооруженные силы досрочно получили первый в 2020 году полк С-400

Министерство обороны России досрочно получило полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Торжественная передача прошла на военном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

Переданный С-400 - первый в нынешнем году, сообщает пресс-служба концерна "Алмаз-Антей". И добавляет, что технику представили прямо на полигоне, а также выполнили облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Кстати, не так давно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в 2020 году военные планируют получить четыре полковых комплекта С-400 "Триумф".

В середине февраля в поселке Стекольный под Санкт-Петербургом заступил на боевое дежурство полк ПВО уникального состава - четыре дивизиона зенитных систем С-400. Это единственная подобная часть, как правило, в зенитных полках - по два дивизиона "Триумфов".

"РГ" уже писала и о том, что в прошлом году Россия поставила Турции С-400 "Триумф", несмотря на давление со стороны США. Начали производство зенитных ракетных систем и для Индии. Предполагается, что первые "Триумфы" поступят в Дели в конце 2020 - начале 2021 года.

С-400 "Триумф"- российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для защиты от всех объектов военно-космического нападения в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.