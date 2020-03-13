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13.03.2020 09:00
Рубрика: Российский автопром

Итальянцы сделали из "Буханки" кемпер Matrioska. Так может каждый

Текст: Константин Руссов
Фото: Moltomeno.Design Фото: Moltomeno.Design
Фото: Moltomeno.Design

Молодая дизайнерская студия из Милана Moltomeno.Design представила тюнинг-кит Matrioska, путём установки которого УАЗ "Буханка" превращается в кемпер со спальной зоной и кухней.

Для трансформации внутреннего пространства необходимо демонтировать три кресла. Тогда в салон можно установить кровать размером 120 х 200 см. Если её сложить, то получится обеденная зона, напоминающая ту, что мы привыкли видеть в российских поездах.

Фото: www.haval-clubs.ru
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Кухонный блок, несмотря на свои суперкомпактные размеры, предоставляет всё необходимое. Есть здесь и плита с двумя конфорками, раковина со складывающимся краном (подача воды осуществляется при помощи насоса), отделения под газовый баллон и ёмкости под воду, холодильник, шкафчики и большая полка, которую можно использовать в качестве выносного стола.

Суть названия комплекта Matrioshka оправдывается быстротой его разборки и монтажа. Примерно за 99 минут "Буханку" можно переоборудовать в кемпер (не учитывается время на демонтаж трёх сидений). Полный комплект с холодильником обойдётся в 9 тысяч евро, без него чуть дешевле - 7.5 тысяч евро.

Напомним, что на УАЗе прорабатываются варианты создания заводских модификаций автодомов на базе "Буханки" .

Фото: Moltomeno.Design
#УАЗ