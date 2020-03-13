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13.03.2020 10:05
Рубрика: Легковые авто

Китайская копия Mercedes G-Class от BAIC обновилась

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BAIC. Фото: Пресс-служба BAIC.
Фото: Пресс-служба BAIC.

BAIC BJ80, пожалуй, одна из известных копий "Гелендвагена", обновился. Рамный внедорожник из Китая сохранил узнаваемый "квадратный" дизайн, не изменил себе в плане выбора оптики от Land Rover Defender и решётки радиатора в стилистике американских Jeep. Но дело на этот раз касается вовсе не рестайлинга, а того, чего действительно не хватало BJ80 - появления в гамме нового мотора.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Как указано в регистрационных документах, опубликованных Министерством промышленности и информатизации КНР, BAIC BJ80 будет продаваться с 3-литровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. В настоящее время самой мощной версией китайского "Гелика" является 250-сильная "турбочетвёрка" объёмом 2.3 литра от Saab 9-5. В паре с новым мотором, скорее всего, будет работать 6-диапазонный "автомат" Aisin.

Напомним, сзади у "восьмидесятки" неразрезные мосты с пружинами, а спереди - независимая двурычажная подвеска образца Mitsubishi Pajero второй генерации. Система полного привода с межосевым дифференциалом и раздаткой Borg Wagner положена внедорожнику во всех комплектациях.

BAIC - старейший производитель внедорожников в Китае, и именно эта компания будет заниматься поставкой 6-скоростной "механики" для "Русского Прадо".

Фото: Пресс-служба BAIC.
#Mercedes-Benz