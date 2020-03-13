Лукашенко призвал милицию подключиться к борьбе с коронавирусом

В начале встречи президент рассказал, что собирался принять Караева чуть раньше, но "раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе". "Оказывается, живой и здоровый", - с улыбкой заметил глава государства. Министр пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. "Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца прошло. Возвратиться назад пока сын не может", - пояснил глава МВД.

Президент в ходе доклада обратил особое внимание на роль милиции в борьбе с распространением коронавируса. "Без милиции мы никак", - резонно заметил Лукашенко, добавив при этом, что "не надо никого хватать и напрягать". Но и расслабляться нельзя, подчеркнул он. "Паника только ухудшает ситуацию", - убежден белорусский лидер. Он считает, что представители власти должны чаще проявлять внимание и заботу, особенно к людям пожилого возраста. "Если кому-то надо, можно хлебушка и молока в магазине приобрести. Лучше пускай они побудут дома", - уточнил он свою позицию к ветеранам в этом вопросе.

По мнению главы государства, белорусские медики успешно противостоят распространению инфекции и, в первую очередь, за счет того, что вовремя приняли необходимые меры. "Мы ничего не скрываем. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой", - резюмировал Лукашенко.