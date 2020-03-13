При каких ценах нефтяная война поднимет доллар до 100 рублей

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", назвал два сценария, куда могут привести рубль все эти события:

- На нефтяном рынке разгорелась настоящая ценовая война. Сначала Саудовская Аравия вместе с несколькими другими странами-производителями нефти сообщила о планах значительно нарастить добычу нефти. А потом объявила о готовности продавать свои баррели марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов. И утроить объемы своих поставок. Это опустило цены на нефть ниже 33 долларов за баррель.

Далее возможны два сценария развития событий для нашей экономики и рубля: хороший и плохой.

Пессимистичный сценарий предполагает продолжение конфликта нефтепроизводителей на протяжении нескольких лет. В результате чего стоимость нефти может ненадолго снизиться даже до 15-20 долларов. Однако столь привлекательные цены сами по себе активизируют потребителей, увеличив спрос, а, следовательно, и вернув котировки на более высокие уровни.

Тем не менее, в рамках острой фазы нефтяного кризиса рубль может испытать сильное снижение, в моменте доллар способен уйти к уровню 100 рублей. Однако вряд ли он надолго закрепиться там. В долгосрочной перспективе стабилизация рынка нефти вернет пару USD/RUB на более низкие уровни, возможно, даже к тем, что мы видели еще на прошлой неделе (66 рублям за доллар).

Оптимистичный сценарий предполагает, что, увидев лавинообразное падение нефти и осознавая серьезность последствия этой тенденции для своих госбюджетов, ключевые участники альянса ОПЕК+ в ближайшие месяцы начнут переговоры по новому соглашению о сокращении добычи. В этом случае котировки нефти быстро вернутся выше уровня 40 долларов за баррель, а доллар опустится ниже 70 рублей.

Но пока нефтяные цены падают, а рубль стремительно сдает позиции. Однако его ослабление несопоставимо с размером нисходящего движения нефти. Из-за этого рублевая стоимость барреля Brent также обновила 4-летний минимум, что является негативным фактором для российского бюджета.

Поэтому, без существенного улучшения ситуации на нефтяном рынке рубль останется под давлением и потенциал его восстановления будет ограничен.

Таким образом, для российской валюты складывается крайне неблагоприятное сочетание факторов. И даже если нефтяные цены вернутся выше 40 долларов, это вряд ли вызовет серьезное и продолжительное укрепление рубля.

Ведь инвесторам нужна уверенность в том, что нефть окончательно покинула столь низкие уровни. А для этого недостаточно восстановления альянса ОПЕК+, так как кроме угрозы со стороны избытка предложения, на нефть давят высокие риски снижения спроса из-за проблем глобальной экономики, усугубляемых распространением коронавируса.

На краткосрочном горизонте мы все же можем увидеть коррекционный рост рубля, если глобальные центробанки предпримут новые шаги денежно-кредитного стимулирования, связанные с увеличением их баланса. Однако без купирования пандемии коронавируса и явных признаков возобновления сделки ОПЕК+ рубль рискует продолжить планомерное ослабление вслед за другими развивающимися валютами.