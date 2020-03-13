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13.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

При каких ценах нефтяная война поднимет доллар до 100 рублей

Текст: Георгий Панин
Рубль завершает неделю на низкой ноте, которую тянет с 9 марта. Уже обновлены 4-летние минимумы к бивалютной корзине на фоне панических настроений инвесторов. В нефтяной фактор, как масла в огонь, Всемирная организация здравоохранения добавила объявление о пандемии коронавируса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", назвал два сценария, куда могут привести рубль все эти события:

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Банки рассказали о спросе граждан на валюту после ослабления рубля

- На нефтяном рынке разгорелась настоящая ценовая война. Сначала Саудовская Аравия вместе с несколькими другими странами-производителями нефти сообщила о планах значительно нарастить добычу нефти. А потом объявила о готовности продавать свои баррели марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов. И утроить объемы своих поставок. Это опустило цены на нефть ниже 33 долларов за баррель.

Далее возможны два сценария развития событий для нашей экономики и рубля: хороший и плохой.

Пессимистичный сценарий предполагает продолжение конфликта нефтепроизводителей на протяжении нескольких лет. В результате чего стоимость нефти может ненадолго снизиться даже до 15-20 долларов. Однако столь привлекательные цены сами по себе активизируют потребителей, увеличив спрос, а, следовательно, и вернув котировки на более высокие уровни.

Тем не менее, в рамках острой фазы нефтяного кризиса рубль может испытать сильное снижение, в моменте доллар способен уйти к уровню 100 рублей. Однако вряд ли он надолго закрепиться там. В долгосрочной перспективе стабилизация рынка нефти вернет пару USD/RUB на более низкие уровни, возможно, даже к тем, что мы видели еще на прошлой неделе (66 рублям за доллар).

Фото: EPA/Alejandro Ernesto
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель

Оптимистичный сценарий предполагает, что, увидев лавинообразное падение нефти и осознавая серьезность последствия этой тенденции для своих госбюджетов, ключевые участники альянса ОПЕК+ в ближайшие месяцы начнут переговоры по новому соглашению о сокращении добычи. В этом случае котировки нефти быстро вернутся выше уровня 40 долларов за баррель, а доллар опустится ниже 70 рублей.

Но пока нефтяные цены падают, а рубль стремительно сдает позиции. Однако его ослабление несопоставимо с размером нисходящего движения нефти. Из-за этого рублевая стоимость барреля Brent также обновила 4-летний минимум, что является негативным фактором для российского бюджета.

Поэтому, без существенного улучшения ситуации на нефтяном рынке рубль останется под давлением и потенциал его восстановления будет ограничен.

Таким образом, для российской валюты складывается крайне неблагоприятное сочетание факторов. И даже если нефтяные цены вернутся выше 40 долларов, это вряд ли вызовет серьезное и продолжительное укрепление рубля.

Фото: iStock
Курс доллара повысился до 75 рублей

Ведь инвесторам нужна уверенность в том, что нефть окончательно покинула столь низкие уровни. А для этого недостаточно восстановления альянса ОПЕК+, так как кроме угрозы со стороны избытка предложения, на нефть давят высокие риски снижения спроса из-за проблем глобальной экономики, усугубляемых распространением коронавируса.

На краткосрочном горизонте мы все же можем увидеть коррекционный рост рубля, если глобальные центробанки предпримут новые шаги денежно-кредитного стимулирования, связанные с увеличением их баланса. Однако без купирования пандемии коронавируса и явных признаков возобновления сделки ОПЕК+ рубль рискует продолжить планомерное ослабление вслед за другими развивающимися валютами.

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