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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-руководитель Банка Москвы заочно приговорен к 14 годам колонии

Текст: Иван Петров
Мещанский районный суд Москвы вынес заочно приговор в отношении бывшего президента ОАО "Банк Москвы" (позже вошел в структуру банка ВТБ) Андрея Бородина. Экс-банкира признали виновным в хищении 14,5 млрд рублей, принадлежащих банку. По части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ "растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере" Бородину назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет и штрафа в размере 2,5 млн рублей.
Фото: Виктор Попов/ТАСС Фото: Виктор Попов/ТАСС
Фото: Виктор Попов/ТАСС

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Мещанского суда, тем же приговором бывший первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин приговорен к 12 годам колонии заочно со штрафом в размере 2 млн рублей, бывший вице-президент банка Алексей Сытников - к 7 годам колонии заочно и штрафу в 800 тысяч рублей. Бывшие сотрудники банка Дмитрий Строганов и Борис Шемякин получили по 6 лет колонии (заочно) и 500 тысяч рублей штрафа каждый.

Фото: РИА Новости
ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей "оборонных" средств

Судом и следствием установлено, что Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год похитили более 14,5 млрд рублей банковских средств. Преступная схема выглядела так - по их указанию выдавались заведомо невозвратные кредиты и проводились заведомо убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные осужденным организации. Эти юрлица, как было установлено, в действительности не осуществляли какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Отмечается, что все осужденные фигуранты этого дела скрываются за пределами России. Бородин с ноября 2011 года находится в Великобритании, он объявлен в международный розыск. В его выдаче российским правоохранительным органам было отказано. Великобритания отказала в экстрадиции и остальных фигурантов.

Стоит добавить, что назначенный судом срок наказания будет исчисляться с момента задержания осужденных или их выдачи в РФ.

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