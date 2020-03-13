В российских городах прогнозируется ажиотажный спрос на жилье

Рост курсов валют и возможное повышение ставок по ипотеке подогревают рынок недвижимости. Повторение 2014 года, когда люди скупали все выставленные на продажу квартиры, вряд ли возможно.

"После 6 лет падения реальных доходов едва ли у массового покупателя остались деньги на спонтанные покупки жилья", - комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Однако в некоторых городах ажиотажный спрос не исключен. К примеру, в Москве, отмечает эксперт.

Рост числа сделок будет кратковременным, а потом - неминуемый спад. "В Москве сейчас более 50 процентов сделок на рынке строящегося жилья проходят с привлечением кредита, а в некоторых проектах новостроек массового сегмента более двух третей клиентов составляют заемщики жилищных кредитов", - рассказывает Литинецкая. Рост ставок по ипотеке приведет к тому, что число покупателей сократится.