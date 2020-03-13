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13.03.2020 05:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о халатности экс-министра здравоохранения Камчатки закрыли

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко закрыли из-за истечения срока давности. Об этом "Интерфаксу" сообщили в региональном Следственном управлении СК.

Фото: iStock
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Напомним, что экс-чиновницу обвинили в растрате 22 миллионов рублей. По версии следствия, она могла быть замешана в махинациях с покупкой здания для городской поликлиники №3. Стоимость этого объекта сильно завысили, за счет чего похитили средства из программы развития здравоохранения. Дело в отношении экс-министра возбудили в сентябре 2018 года по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата бюджетных денежных средств в особо крупном размере). Позже статью изменили на более легкую 293 УК РФ (халатность). Из-за этого скандала Лемешко добровольно подала заявление об увольнении и ушла на пенсию.

В декабре 2019 года срок привлечения к уголовной ответственности по данной статье истек. В связи с этим уголовное преследование подозреваемой прекратили.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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