В Хабаровске экс-зампреду краевого правительства дали условный срок

Бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева приговорили к условному сроку, сообщает ТАСС.

Центральный районный суд Хабаровска назначил обвиняемому четыре года и шесть месяцев лишения свободы условно, без права занимать определенные должности. Также бывший чиновник должен возместить ущерб в размере более 77 миллионов рублей.

Напомним, что экс-зампред и директор лесозаготовительной фирмы "Азия Лес" Александр Пудовкин были фигурантами дела о мошенничестве более чем на миллиард рублей.

Шихалев обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Он обеспечил незаконное предоставление деревообрабатывающему предприятию своего знакомого преференций по уплате арендных платежей за пользование лесными участками, существенно занизив их размер.