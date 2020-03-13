Сибирские ученые: Ситуация с коронавирусом стабилизируется к лету

Новосибирские ученые ожидают, что к середине лета пандемия коронавируса COVID-19 пойдет на спад.

- Можно прогнозировать, что в мире распространение затихнет к июню - июлю. В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля, - сообщил "Интерфаксу" руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По словам ученого, новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Его выявляемость достаточно высокая. При этом смертность от COVID-19 за все время распространения инфекции сопоставима с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день.

Напомним, за сутки в России выявили еще шесть человек, инфицированных COVID-19: четыре человека - в Москве, по одному - в Калининграде и Краснодарском крае. С учетом новых данных общее число инфицированных на территории РФ увеличилось до 34.