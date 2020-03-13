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13.03.2020 05:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В трех регионах России выявили шесть случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили еще шесть человек, инфицированных COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе, созданном в Москве в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве

Отмечается, что все заболевшие - граждане РФ, приехавшие из стран, в которых эпидемиологическая ситуация крайне сложная. Инфицированных оперативно изолировали - поместили в специальные боксы. Определен круг лиц, с которыми контактировали подхватившие вирус россияне. Они будут обследованы и останутся под медицинским наблюдением.

В оперативном штабе также рассказали, что новые зараженные COVID-19 выявлены в трех регионах России: четыре человека - в Москве, по одному - в Калининграде и Краснодарском крае.

С учетом новых данных общее число инфицированных на территории РФ сейчас увеличилось до 34 человек. Коронавирус был выявлен у двух граждан КНР и у одного итальянца. Остальные - россияне, выезжавшие за границу.

Ранее в Подмосковье был введен режим повышенной готовности. Власти запретили проведение массовых мероприятий, в которых участвуют свыше пяти тысяч человек. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу.

Кстати

В регионе также работает круглосуточная "горячая линия" по коронавирусу - ее номер 8-800-550-50-30.

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