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13.03.2020 14:06
Рубрика: Российский автопром

Рестайлинг Lada Niva окажется масштабнее, чем предполагалось

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба GM-АвтоВАЗ. Фото: Пресс-служба GM-АвтоВАЗ.
Фото: Пресс-служба GM-АвтоВАЗ.

Появились подробности о внедорожнике Niva, который с этого года будут продавать под брендом Lada. Ребрендинг потребует изменения решётки радиатора, чтобы галстук Chevrolet сменить на ладью Lada. Однако рестайлинг окажется более глубоким.

Об этом сообщает Лада.онлайн со ссылкой на группу "НИВА ШЕВРОЛЕ".

Фото: www.vk.com/technology_ussr_russia_club
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"Сегодня стал свидетелем загрузки кузова обновлённой Нивы для транспортировки на сборку, передок будет в иксовом стиле, остальное без особых изменений: возможно, обвес немного изменят, судя по отверстиям в кузовных панелях. Фото сделать не получилось, ибо чревато неприятностями. Надеюсь, вскоре увидеть авто в сборе", - написал один из участников сообщества.

При благоприятном стечении обстоятельств премьера Lada Niva состоится в рамках автосалона в Москве, который традиционно открывает свои двери в конце августа. Здесь же могут показать и новый Lada Largus.

Силовой агрегат внедорожника, с большой долей вероятности, останется прежним: это пара 80-сильного двигателя и 5-ступенчатой механической коробки передач.

Цена на актуальную версию Niva под брендом Chevrolet начинается от 670 000 рублей.

#Lada