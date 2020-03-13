Странные надувные макеты БМП-2 и ЗРК "Куб" создали в Китае

Надувные макеты БМП-2 и ЗРК "Куб", не похожие на настоящие машины, выпустили в Китае.

Китайские пневматические макеты БМП-2 и ЗРК "Куб". pic.twitter.com/ryqoLUryuR — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 13, 2020

В КНР организовано производство надувных танков, самолетов и ракетных установок. Предлагаются имитации различной техники, изготовленной в советское время, а также современных образцов российского и американского производства.

Правда, если пневматические макеты комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С1" и С-400, а также оперативно-тактического Scud (Р-17 "Эльбрус") в целом похожи на оригиналы, то отдельные представленные изделия вызывают недоумение.

Особенно бросается в глаза "танк БМП-2". Видно, что создатели работали, что называется, спустя рукава, сделав в итоге нечто, нисколько не напоминающее оригинал. Так, "корпус" копирует более современную БМП-3, а "башня" больше напоминает германские и японские разработки времен Второй мировой войны. Учитывая широкое распространение этой советской боевой машины второго поколения, создание правдоподобной копии не представляется большой проблемой.

Еще больше вопросов вызывает ЗРК 2K12 "Куб" (SA-6 Gainful). У него вместо трех положенных ракет видна одна большая, больше похожая на советскую П-15 "Термит", разработанную не для уничтожения воздушных целей, а для решения противокорабельных задач. Предназначенная для их запуска гусеничная самоходная установка имеется только в вооруженных силах КНДР.

Также продаются надувные М1 Abrams и F-22 Raptor. Учитывая, что американский танк находится на вооружении многих арабских армий, есть вероятность, что такие макеты могут иметь спрос. Но вот истребитель пятого поколения есть только в ВВС США. Будет ли Пентагон закупать такие изделия у китайских производителей, большой вопрос.

Пневматическая военная техника в настоящее время выпускается во многих страх. Например, во Вьетнаме и в Египте. Большое внимание этому направлению уделяется и в российской оборонной промышленности.