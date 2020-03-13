На фондовой бирже в США произошел крупнейший за 30 лет обвал котировок

Очередная торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась рекордным за последние 30 лет падением. Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (-9,99%). Индекс S&P 500 потерял 260,74 пункта (-9,51%). Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (-9,43%). Таких цифр Америка не видела давно. В последний раз похожая картина наблюдалась в 1987 году.

Если проанализировать данные, размещенные на сайте торговой площадки, можно сделать вывод, что больше других от коронавируса COVID-19 пострадали авиаперевозчики и компании, организующие круизы и туристические поездки.

Напомним, когда американский лидер Дональд Трамп сообщил о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы, на фондовом рынке произошло резкое снижение котировок. Из-за этого торги были приостановлены на 15 минут.

"Коронавирус вызывает страх, люди не знают, чего ожидать. Как будто надвигается цунами. Мы знаем, что в любой момент последует удар, но никто не знает, какими будут последствия", - прокомментировал происходящее на биржах аналитик швейцарского банка UBS Кейт Энтвистл.