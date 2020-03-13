Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19. О положительном результате теста сообщил пресс-секретарь главы кабинета министров Кэмерон Ахмад. Теперь Софи Грегуар-Трюдо, у которой незначительные симптомы заболевания, будет находиться в изоляции.

Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но он тоже 14 дней будет находиться на домашнем карантине. Глава правительства продолжит исполнять свои обязанности и в пятницу обратится к нации. Правда, личные встречи политик все же отменил. Все переговоры он будет вести по телефону, сообщает ТАСС.

В Канаде коронавирус COVID-19 выявлен у 138 человек, один заразившийся умер.