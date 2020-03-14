После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело

По факту разлива мазута в приморском городе Находка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По данным следствия, в субботу в результате разгерметизации емкости с топочным мазутом объемом 2,5 тысячи кубометров произошло загрязнение озера Соленое и его береговой полосы. Аварийная емкость принадлежит краевому государственному унитарному предприятию "Примтеплоэнерго".

"В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по предотвращению разлива мазута при эксплуатации цистерны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, виновных в произошедшем, размера ущерба, причиненного окружающей среде, а также причин и обстоятельств случившегося", - сообщается на сайте следственного управления СК России по Приморскому краю.

Напомним, цистерна разгерметизировалась в результате взрыва. В Находке объявлен режим ЧС. Сейчас ведутся работы по ликвидации разлива мазута.