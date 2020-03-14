Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

"Нет жертв при таком выбросе большого количества мазута - порядка 2,5 тысячи тонн, по предварительным подсчетам. Территория котельной залита, часть мазута сошла по косогору и зашла на лед. Система теплоснабжения Находки не будет нарушена, работают котлы в штатном режиме, запасы мазута есть. Сейчас предстоит устранить последствия... Решением КЧС Находкинского городского округа введен режим ЧС", - цитирует Олега Кожемяко РИА Новости.

По словам губернатора, разгерметизация емкости произошла из-за взрыва. "Правоохранители разбираются в причинах взрыва", - сказал он.

По его оценке, работы по очистке территории займут несколько дней. На озере Соленом, куда стекла часть мазута, надо будет выкалывать загрязненный лед.

Пока, по данным краевого управления МЧС, собрано 300 кубометров разлившегося топлива. Ликвидацией последствий разлива занимаются 144 человека, задействовано 35 единиц техники.