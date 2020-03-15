В Находке за сутки собрали 1200 кубометров разлившегося мазута

В приморском городе Находка за сутки собрали более 1200 кубометров мазута, вытекшего из поврежденной емкости на топливном складе одной из котельных.

Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации организованы на четырех участках, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Помимо собственно мазута собрано и вывезено 450 тонн загрязненного грунта. Очищена площадь в 300 квадратных метров.

На 15 марта запланированы сбор мазута в акватории озера Соленое, его погрузка и вывоз для сжигания. К работам привлечены 140 человек и 31 единица техники.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу 2500 кубометров мазута вылились из емкости после взрыва, причину которого сейчас устанавливают следственные органы в рамках возбужденного уголовного дела. Часть топлива вытекла на лед озера Соленое. В городе введен режим ЧС.