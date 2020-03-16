Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции

В Кремле не рассматривают альтернативных 22 апреля дат всероссийского голосования по поправкам к Конституции, таких дискуссий нет. Дата будет формализована указом президента России. Его можно ожидать в ближайшие дни.

"Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент в Кремле не рассматривают, - заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Для этого нет никаких объективных показаний".

"Дата голосования должна быть формализована указом президента", - напомнил представитель Кремля и предложил дождаться этого указа. "Пока подобных дискуссий не ведется", - уточнил он.

"До этого президент соглашался с таким прогнозным вариантом (22 апреля - прим. "РГ"), давайте дождемся указа президента, там эта дата будет обозначена", - подчеркнул Песков.

На вопрос о сроках представитель Кремля ответил: "Это в течение нескольких дней должно произойти. Можно ожидать, что на этой неделе, хотя здесь каких-то четких рамок нет".