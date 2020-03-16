Новый Kia Sorento дебютирует в Facebook

Компания Kia решила, что отмена Женевского автосалона - не повод откладывать мировую премьеру нового поколения Kia Sorento. Теперь автомобиль дебютирует в онлайне, в рамках прямой трансляции в Facebook. Новинку покажут уже 19 марта в 14:30 по московскому времени.

Ранее "РГ" уже показывала фотографии четвёртого поколения Kia Sorento и рассказывала об изменениях, которые претерпел кроссовер. Известно, что модель получила новую платформу, что позволило разместить под капотом гибридную силовую установку: бензиновый турбодвигатель объёмом 1,6 литра и электромотор на 60 л.с. Их суммарная мощность - 230 сил. Также на разных рынках будут доступны 2,2-литровый "дизель" на 202 силы и 2,5-литровая 281-сильная бензиновая установка. Оба агрегата работают в паре с новым 8-ступенчатым.

Кроме того, колёсная база Kia Sorento на новой платформе выросла на 35 мм, до 2815 мм, а длина - на 10 мм. Новинка обзавелась свежей передней и задней светотехникой, новой решёткой радиатора, зеркалами заднего вида, бамперами, дверью багажника.

В салоне появилась цифровая "приборка", которая сливается с вынесенным на торпедо дисплеем мультимедийной системы. Сменились руль, архитектура приборной панели, центрального тоннеля, обновилось большинство элементов интерьера.

Какие модификации Kia Sorento будут доступны российскому покупателю - пока неизвестно. О сроках выхода модели на наш рынок корейцы объявят позднее. В Западной Европе продажи автомобиля стартуют до конца лета.