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17.02.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento. Кроссовер создан на новой архитектуре, которая позволила создать автомобиль, задающий новые стандарты в сегменте среднеразмерных SUV.

Внешность новинки давно перестала быть секретом: автомобиль фотографировали во время проведения промо-съёмок и даже в России. Фото Sorento в полиграфическом качестве подтверждают всё, что мы видели ранее: клыкастый бампер, визуальный монолит решётки с фарами, сотовидные противотуманки, компактные задние фонари, крышка багажника со сложным рельефом выштамповки и так далее.

Фото: Пресс-служба Kia.

Салон нового Kia Sorento метит в премиум-класс: большая цифровая приборная панель 12.3 дюйма, отделка высококачественной кожей, сиденья с вентиляцией, атмосферная подсветка, широкий список электронных ассистентов.

Фото: Пресс-служба Kia.
У нового Kia Mohave в России будет VIP-версия

О моторной гамме в Kia пока не говорят ни слова. Ранее "РГ" публиковала список силовых агрегатов, которые будут доступны для нового Sorento. В перечне трансмиссий пополнение, от которого, вероятно, многие россияне будут не в восторге: турбодизелю прочат 8-скоростной "робот".

Мировая премьера кроссовера состоится 3 марта 2020 года.

Скорее всего, после смены поколений в России будет продаваться один Sorento: напомним, в настоящее время у нас доступны 5- и 7-местные версии модели, которые отличаются как длиной колёсной базы, так и дизайном. Цена на Kia Sorento начинается от 1 789 900 рублей, большой Sorento Prime стоит минимум 2 024 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia