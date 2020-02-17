Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento. Кроссовер создан на новой архитектуре, которая позволила создать автомобиль, задающий новые стандарты в сегменте среднеразмерных SUV.

Внешность новинки давно перестала быть секретом: автомобиль фотографировали во время проведения промо-съёмок и даже в России. Фото Sorento в полиграфическом качестве подтверждают всё, что мы видели ранее: клыкастый бампер, визуальный монолит решётки с фарами, сотовидные противотуманки, компактные задние фонари, крышка багажника со сложным рельефом выштамповки и так далее.

Фото: Пресс-служба Kia.

Салон нового Kia Sorento метит в премиум-класс: большая цифровая приборная панель 12.3 дюйма, отделка высококачественной кожей, сиденья с вентиляцией, атмосферная подсветка, широкий список электронных ассистентов.

О моторной гамме в Kia пока не говорят ни слова. Ранее "РГ" публиковала список силовых агрегатов, которые будут доступны для нового Sorento. В перечне трансмиссий пополнение, от которого, вероятно, многие россияне будут не в восторге: турбодизелю прочат 8-скоростной "робот".

Мировая премьера кроссовера состоится 3 марта 2020 года.

Скорее всего, после смены поколений в России будет продаваться один Sorento: напомним, в настоящее время у нас доступны 5- и 7-местные версии модели, которые отличаются как длиной колёсной базы, так и дизайном. Цена на Kia Sorento начинается от 1 789 900 рублей, большой Sorento Prime стоит минимум 2 024 900 рублей.