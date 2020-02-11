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11.02.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Kia показала салон Sorento нового поколения

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Корейский автопроизводитель опубликовал тизерные изображения нового Kia Sorento. Если скетчи экстерьера не представляют никакой информационной ценности в силу опубликованных "шпионских" фото автомобиля без камуфляжа, то заглянуть внутрь было интересно.

Фото: Пресс-служба Kia
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Архитектура торпедо пересмотрена полностью. В наличии - цифровая приборная панель, которая визуально объединена с экраном мультимедийной системы. Дефлекторы воздуховодов расположились ниже, по бокам блока управления климатической системой.

В отличие от Kia Telluride и обновлённого Mohave, Sorento не имеет рычага трансмиссии - управление происходит при помощи вращающегося селектора.

Фото: Пресс-служба Kia.

Теперь информация неофициальная, но опубликованная авторитетным источником, специализирующегося на корейских автомобилях - порталом The Korean Car Blog. В моторную гамму Sorento войдут бензиновый двигатель 2.5 литра в паре с 6-ступенчатыми МКП или "автоматом" - с таким мотором кроссовер будет предложен с приводом на задние колёса.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Турбомотор 1.6 литра состыкован с автоматической трансмиссией, опять же 6-ступенчатой, а новый турбодизель 2.2 литра с 8-ступенчатым "роботом" - эти варианты будут предложены как с моноприводом, так и с 4х4.

В будущем список версий будет расширен за счёт гибридных модификаций. Отметим, что моторная гамма может отличаться в зависимости от рынка.

Мировая премьера четвёртого поколения Kia Sorento состоится 3 марта на автосалоне в Женеве.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia