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06.02.2020 17:59
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

Kia Mohave - как известно, кроссовер абсолютно без комплексов: за 11 лет существования он пережил лишь одно обновление! Это случилось в прошлом году. Ранее "Российская газета" сообщала, что в 2020 году начнутся продажи модели на нашем рынке, и вот - готовность номер один: в Москве сфотографировали новый Mohave, но в маск-халате.

Фото: www.motor1.com
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Смысла в маскировке на самом деле, потому что Mohave - не та модель, что требует подгонки под конкретный рынок. Это серьёзный внедорожник, которых остаётся всё меньше и меньше.

Некоторые СМИ сообщают, что у Kia Mohave нет одобрения типа транспортного средства. Лукавят! "Паспорт" корейский внедорожник получил ещё в конце прошлого года. Согласно документам, Mohave будет продаваться с 3-литровым турбодизелем D6EB-5 мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Система полного привода является константой для всех комплектаций.

Фото: https://kia-clubs.ru
Фото: www.motor1.com
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Поэтому, для чего этот маскарад с камуфляжем, не совсем понятно. Просто дань ритуалу? Или спланированный вброс с целью напоминания о модели, о выходе на рынок которой почти все забыли, увлёкшись новой звездой - Kia Seltos?

В настоящее время Kia Mohave продаётся в России в дорестайлинговом варианте с тем же силовым агрегатом. Цена на внедорожник 2020 года выпуска начинается от 2 869 900 рублей.

Производство обновлённой версии будет организовано на калининградском "Автоторе".

Фото: https://kia-clubs.ru
#Kia