Новый Kia Mohave сертифицировали для России

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave. В России автомобиль будет продаваться с 3-литровым турбодизелем D6EB-5 мощностью 249 л.с. в комплекте с 8-ступенчатым автоматом.

Полноприводный внедорожник вмещает до семи человек; его габариты - 4930х1920х1790 мм, размер колесной базы - 2895 мм. В комплектацию автомобиля входит традиционный климат-контроль, светодиодные фары, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, система мониторинга давления воздуха в шинах, противоугонное устройство и прочие опции. На выбор покупателям предложат 17, 18 и 20-дюймовые колесные диски.

Производить российскую версию Mohave будут в Калининграде, на заводе "Автотор".

Фото: Пресс-служба Kia.

В сентябре продажи внедорожника стартовали в Южной Корее. Тогда же стало известно о внутреннем оснащении автомобиля.

Он получил полностью измененный салон с цифровой панелью и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, управляемой голосом. Коробка передач имеет шесть режимов: Comfort, Eco, Sport, песок, снег или грязь.

Ранее в представительстве Kia заявили, что новый Mohave будет доступен в России в 2020 году. Его стоимость пока не озвучивается. Предыдущая версия рамного внедорожника доступна по цене от 2 619 000 рублей.

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