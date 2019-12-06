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06.12.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Mohave сертифицировали для России

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave. В России автомобиль будет продаваться с 3-литровым турбодизелем D6EB-5 мощностью 249 л.с. в комплекте с 8-ступенчатым автоматом.

Фото: Пресс-служба Subaru.
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Полноприводный внедорожник вмещает до семи человек; его габариты - 4930х1920х1790 мм, размер колесной базы - 2895 мм. В комплектацию автомобиля входит традиционный климат-контроль, светодиодные фары, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, система мониторинга давления воздуха в шинах, противоугонное устройство и прочие опции. На выбор покупателям предложат 17, 18 и 20-дюймовые колесные диски.

Производить российскую версию Mohave будут в Калининграде, на заводе "Автотор".

Фото: Пресс-служба Kia.

В сентябре продажи внедорожника стартовали в Южной Корее. Тогда же стало известно о внутреннем оснащении автомобиля.

Фото: Пресс-служба Lucid Motors.
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Он получил полностью измененный салон с цифровой панелью и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, управляемой голосом. Коробка передач имеет шесть режимов: Comfort, Eco, Sport, песок, снег или грязь.

Ранее в представительстве Kia заявили, что новый Mohave будет доступен в России в 2020 году. Его стоимость пока не озвучивается. Предыдущая версия рамного внедорожника доступна по цене от 2 619 000 рублей.

Сегодня стали известны подробности о российской версии компактного кроссовера Kia Seltos. Также в Сеть попали первые фото нового Sorento.

Фото: Пресс-служба Kia.
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#Kia