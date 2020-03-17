14:36 Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах

Разработчики вакцины от COVID-19 в Китае набирают добровольцев для клинических испытаний. По словам члена Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, отдельным китайским компаниям, занимающимся научными разработками, удалось добиться быстрого прогресса в исследованиях и разработках вакцины. В апреле китайские компании планируют завершить доклинические тесты. Заявки на проведение клинических испытаний уже направлены в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

12:02 Автопроизводители останавливают конвейеры

Ряд европейских автопроизводителей заявил о приостановке производства. Так, французская PSA Group (выпускает Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel) закроет все свои предприятия в Европе до 27 марта. Приостанавливает практически все производство (восемь заводов) на ближайшие две недели Fiat Chrysler. Renault SA временно прекратит промышленные операции в Испании. У Volkswagen не работают итальянские и испанские предприятия. Зато в Китае компания возобновила работу 31 из 33 своих заводов. Также о закрытии предприятий в Европе на неделю объявил производитель шин Michelin.

11:59 Всероссийскую олимпиаду школьников перенесут

Министерство просвещения планирует перенести сроки проведения финальных испытаний Всероссийской олимпиады школьников. Традиционно олимпиада проводится во всех регионах по 24 общеобразовательным предметам. Каждый год участвуют несколько миллионов школьников. С сентября по февраль проходили школьные, муниципальные и региональные этапы. 20 марта должны были стартовать общероссийские финалы. Победители и призеры могут получить серьезные льготы и даже поступить в вуз вне общего конкурса. Но теперь сроки и места проведения заключительных этапов олимпиады сдвинутся. Новые даты будут определены в ближайшие дни. Все преференции, предусмотренные раннее победителям и призерам, будут сохранены.

11:57 Группа "Би-2" даст онлайн-концерт

Российская рок-группа "Би-2" выступит с живым онлайн-концертом. Он будет транслироваться бесплатно в прямом эфире 20 марта. Так музыканты решили поддержать кампанию по борьбе с коронавирусом. Группа исполнит песни из концертной программы тура NewBest. Кроме того, музыкантам во время эфира можно будет задавать вопросы. Где будет вестись трансляция, группа сообщит в своих соцсетях дополнительно. Ранее "Би-2" из-за коронавируса уже перенесла концерты в ряде европейских и российских городов.

Фото: Михаил Синицын

11:27 РПЦ ужесточила санправила при богослужениях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. Так, Московской епархии предписано отказаться от целования креста по окончании литургии. Ужесточаются правила при крещении, причастии и соборования. Например, после причастия запивку будут подавать по отдельности каждому причастнику в одноразовой посуде. Губы причастников священники должны вытирать "бумажными салфетками с последующим сожжением", говорится в правилах. При крещении и миропомазании нужно менять и освящать воду для каждого случая отдельно. Для каждого крещения необходимо дезинфицирование купели специальной жидкостью. Для соборования в храмах будут использоваться одноразовые ватные палочки, которые после таинства будут сжигаться. При богослужении священнослужителям рекомендуется воздерживаться от "преподания руки для целования, для раздачи просфор", а освященные хлеба раздавать в одноразовых гигиенических перчатках. Дезинфицирующими растворами будут обрабатываться поверхности храмовой мебели и дверные ручки, а также иконы, к которым прикладываются прихожане.

11:02 AliExpress восстановил поставку китайских товаров в Россию

95% производителей из Китая, продающих товары на площадке "AliExpress Россия", вернулись к работе в штатном режиме. Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней. Перебои в поставках со стороны китайских продавцов вызвали рост продаж производителей из России, работающих на площадке: за февраль - начало марта рост составил около 20%.