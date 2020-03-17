Почти 14 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Почти 14 тысяч человек по всему миру заразились новым коронавирусом COVID-19. Такие данные содержатся в отчете ВОЗ за последние 24 часа. В документе отмечается, что на территории Китая за сутки выявлено всего 29 инфицированных.

Как ранее писала "Российская газета", ученые Колумбийского университета выяснили причины мгновенного распространения коронавируса по планете. С самого начала в КНР было много заразившихся COVID-19, но люди не знали об этом. Болезнь имела слабовыраженную симптоматику. Соответственно этих больных долгое время не выявляли, а вирус они активно распространяли.

Только 23 января были введены ограничения на въезд и выезд из Уханя, а также начали приниматься многочисленные меры по борьбе с COVID-19. И с этого момента фиксируется значительное снижение темпов распространения вируса.