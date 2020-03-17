Суд оставил экс-полковнику Захарченко статус "склонен к побегу"

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово". Бывший борец с коррупцией пытался оспорить постановку его тюремной администрацией на учет за склонность к побегу и нападениям на сотрудников правоохранительных органов. Статус "склонен к побегу" и буйствам ему присвоили на основании рапорта сотрудника ФСИН. Тот написал, что 1 ноября прошлого года услышал отдельные фразы Захарченко, подтверждающие его противозаконные намерения.

Автора рапорта - младшего инспектора отделения дежурной службы изолятора Александра Розова - во вторник опросили в суде. По его словам, открыв окошко в камеру для выдачи вещей он услышал фразу о том, что некие "Коля и Миша еще вспомнят обо мне, у них тоже есть дети, я это им не забуду".

"В мои обязанности не входит оценка этих слов. Я не знаю, в отношении кого были сказаны эти слова, может быть, речь шла о наших сотрудниках, поэтому я доложил об этом руководству, составив письменный рапорт", - рассказал Розов, уточнив, что видеорегистратора при нем в тот момент не было.

Сам осужденный Захарченко заявил, что у него с Розовым был конфликт. Якобы этот инспектор систематически задерживал выдачу личных вещей, поэтому Захарченко написал на него жалобу администрации СИЗО.

"Личная неприязнь могла быть мотивом оговора", - заявили адвокаты Захарченко.

Отмечается, что в рамках разбирательства показания дал и старший уполномоченный по особо важным делам ФСИН Иван Федотов. Именно он принял рапорт у Розова. По его словам, проведенной проверкой было установлено, что "Коля и Миша - это сотрудники ФСБ", которые оказывали оперативное сопровождение расследованию дела в отношении Захарченко.

По словам адвокатов, из-за признания Захарченко склонным к побегу тот не может трудоустроиться в колонии № 5 в Зубово-Полянском районе Мордовии, где отбывает наказание, так как каждый час ему приходится отмечаться у администрации.

"Другие осужденные могут передвигаться по колонии, меня же заковывают в наручники, как в художественных фильмах, как Ганнибала какого-то", - посетовал сам бывший полковник.

"Иск оставить без удовлетворения", - огласил во вторник решение судья Антон Каргальцев.

Стоит напомнить, что днем ранее Никулинский суд Москвы отказался пересматривать иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании имущества Дмитрия Захарченко в доход государства по вновь открывшимся обстоятельствам.

О пересмотре иска просила защита Захарченко. Адвокаты сочли, что Пресненский суд Москвы не установил получение Захарченко денежных средств, что является поводом для пересмотра решения о взыскании в доход государства имущества экс-полковника и его близких, а также денег, находящихся на их банковских счетах. Суд постановил в удовлетворении заявления защиты отказать.

Напомним, бывший замглавы одного из отделов антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении двух взяток в особо крупном размере. Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода. Резонанс дело вызвало после обнаружения в квартире сводной сестры полицейского дорожных сумок с различными валютами на общую сумму около 9 млрд рублей.