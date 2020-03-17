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17.03.2020 13:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парусник "Седов" в ходе кругосветки зашел в порт Кейптаун

Текст: Светлана Песоцкая
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства

Самый большой в мире учебный парусник "Седов", принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, прибыл в порт Кейптаун (ЮАР) 17 марта.

Для российского четырехмачтового барка это пятый порт захода в ходе кругосветки. После выхода из Калининграда "Седов" побывал во французском порту Брест, испанских Виго и Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа, а также Монтевидео (Уругвай).

Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
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Однако, как сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, Кейптаун станет первым портом в этой экспедиции, где барк будет закрыт для посещения жителями и гостями города. "Открытый борт", которого так ждут местные жители во всех портах захода российских парусников, отменен с учетом ситуации по коронавирусу в ЮАР.

Такое решение принято рабочей группой оргкомитета кругосветного плавания. Не состоится также сход на берег членов экипажа и курсантов, а на борту парусника отменены все официальные мероприятия.

Чтобы максимально исключить прямые контакты членов экипажа с представителями портовых служб при пополнении топливом, продовольствием, техническими жидкостями, "Седову" отвели место стоянки в так называемой стерильной зоне порта Кейптаун.

В таком же формате проходит стоянка в порту Кейптауна и другого участника кругосветки - учебного фрегата "Паллада", который ошвартовался здесь накануне, утром 16 марта. Из Кейптауна "Паллада", по плану экспедиции, должна пойти на Маврикий (Порт Луи), в Сингапур, Бруней (Муара), Нагасаки (Япония) и вернуться в порт приписки Владивосток 9 июня.

Кстати

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

Общество Наука Правительство Минсельхоз Росрыболовство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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