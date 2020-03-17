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17.03.2020 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возобновил дело по факту похищения в Либерии летчика Ярошенко

Текст: Иван Петров
Следственный комитет РФ возобновил расследование уголовного дела по факту похищения в Либерии гражданина России Константина Ярошенко и принуждения его к даче показаний. Об этом сообщается на сайте СК России.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Дело будет вестись в отношении 11 сотрудников управления по борьбе с наркотиками министерства юстиции США (DEA), четырех сотрудников Службы безопасности Республики Либерия, двух граждан Либерии и еще нескольких неустановленных лиц. Дело находится в производстве следователей СК РФ по Ростовской области.

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Гражданин России Константин Ярошенко, по данным следствия, 28 мая 2010 года был похищен подозреваемыми с территории парковки гостиницы Royal Hotel, расположенной в либерийском городе Монровия. Предлог - задержание за якобы осуществляемую им торговлю наркотическими средствами и приготовление к их последующей незаконной перевозке на территорию США.

"После похищения Ярошенко был доставлен в неустановленное место на территории Либерии, где незаконно удерживался вплоть до 30 мая 2010 года. Ему не была предоставлена консульская и адвокатская помощь, россиянин подвергался насилию, издевательствам и пыткам в целях получения от него признательных показаний", - рассказали в СК России.

Впоследствии Ярошенко "без соблюдения каких-либо обязательных юридических процедур, установленных как нормами международного права, так и законодательством Республики Либерия, регламентирующих экстрадицию и депортацию гражданина другого государства с территории указанного государства, а также без обязательного уведомления дипломатического представительства РФ" был незаконно вывезен на самолете сотрудниками управления по борьбе с наркотиками Минюста США в Нью-Йорк. Там его поместили в местную тюрьму, а впоследствии предали суду и приговорили к 20 годам лишения свободы. В настоящее время Ярошенко отбывает наказание на территории США. Сам россиянин и его защита неоднократно называли случившееся провокацией.

"В ходе расследования уголовного дела следствием неоднократно принимались меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении противоправных действий в отношении гражданина РФ. На направленные международные запросы о правовой помощи в компетентные органы Либерии о допросе лиц, причастных к похищению Ярошенко, и предоставлении сведений, удостоверяющих их личность, ответы до настоящего времени не поступили. А компетентные органы США официально отказали в предоставлении сведений о состоянии здоровья Ярошенко, а также о допросе лиц, причастных к его похищению", - отметили в СК.

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В мае прошлого года сообщалось об удалении Ярошенко опухоли желудка в американской тюрьме.

В СК подчеркивают, что решение о возобновлении расследования "продиктовано необходимостью выполнения ряда дополнительных следственных и процессуальных действий по уголовному делу". Так, к примеру, следователи направят запросы, в том числе повторные, в компетентные органы США, Республики Либерия "с целью получения данных о сотрудниках спецслужб, совершивших похищение Ярошенко, сведений о его состоянии здоровья, а также возможности допроса самого".

"Кроме того, следствием будет признана потерпевшей и допрошена по уголовному делу супруга Константина Ярошенко", - заключили в СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Дело летчика Ярошенко

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