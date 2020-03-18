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18.03.2020 14:57
Рубрика: В мире

Черногория дала согласие на возвращение российских туристов

Текст: Константин Волков
Черногория дала согласие на возвращение российских туристов, все они будут эвакуированы российскими самолетами. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Подгорице Кирилл Киржа.
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости

Ранее сообщалось, что имеется "принципиальное согласие" Черногории на возвращение российских граждан на родину, заявило на своей странице в Facebook 18 марта посольство РФ в Черногории. Напомним, Подгорица ввела запрет на международное авиасообщение в связи с коронавирусом (в стране уже были зафиксированы случаи заболевания.

"Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения росграждан самолетами российских авиаперевозчиков. Черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения в Россию. Надеемся на оперативное согласование сроков", сказано в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
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В настоящий момент в Черногории находятся примерно 1800 российских граждан, ожидающих вылета в Россию. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире радиостанции "Комсомольская правда", Черногория стремится "переложить ответственность за своих граждан на Россию. Я думаю, что это абсолютно четкая квалификация. Чтобы эвакуировала из России черногорцев российская сторона. Еще и за российские деньги".

По ее словам, российские авиаперевозчики предоставили три самолета для вывоза сограждан. Однако проблема до сих пор не решена. "Черногория увязывает выдачу разрешений российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы Российская Федерация взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории", отметила Захарова.

Она назвала происходящее "беспрецедентной некооперабельностью и нежеланием вникнуть в суть гуманитарных проблем черногорской стороной", сообщает сайт KP.Ru.

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