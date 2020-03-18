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18.03.2020 20:22
Рубрика: Бензин

ФАС не видит предпосылок для роста цен на автомобильное топливо

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не видит никаких предпосылок для роста стоимости бензина или дизеля, как в опте, так и в рознице. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что ведут постоянный мониторинг рынка нефтепродуктов и в случае нарушения антимонопольного законодательства в области ценообразования службой будут приняты соответствующие меры.

Фото: Сергей Куксин
Почему цены на бензин в России не зависят от котировок нефти

По данным ФАС, с 1 января 2020 года по 18 марта динамика розничных цен на автомобильный бензин была ниже инфляции, рост по марке Аи-92 составляет 0,2%, Аи-95 - 0,2%, на дизельное топливо зимнее - 0,19%. Инфляция оценивается в 0,9%.

Чуть ранее глава Минэнерго Александр Новак сказал, что цены на автомобильное топливо не будут снижаться вслед за котировками нефти, но и роста их выше темпов инфляции также не ожидается.

#бензин