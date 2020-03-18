Ford Mondeo, проданные в России, могут уехать без водителя

Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании, инициированной Ford. На ремонт должно отправиться свыше 18 тысяч автомобилей американской компании.

У 9 138 Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019-го, могут возникнуть проблемы с автоматической коробкой передач. На некоторых машинах могут быть установлены дефектные или некомплектные трансмиссии 6F35 с повреждённым тросом рычага переключения передач или тросом без оконечника.

Как результат - коробка передач может быть не переведена в нужный режим, и автомобиль может начать неконтролируемое движение. При этом на приборной панели сообщение об ошибке не высвечивается.

Причина отзыва 9 130 автомобилей Ford Ranger более прозаична: подушки безопасности Takata, которые могут беспричинно сработать и нанести тяжёлые травмы людям, находящимся в салоне. Потенциально дефектные Ford Ranger были реализованы с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

Ранее "РГ" сообщала ещё о нескольких отзывных кампаниях: Lada отправит на сервис три модели из-за дефекта тормозной системы, а Skoda пригласила на ремонт владельцев Superb.