Коронавирус COVID-19 выявлен во всех американских штатах

Коронавирус COVID-19 выявлен во всех 50 американских штатах. "Теперь и у нас есть случай заражения", - с грустью сообщил губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис.

Всего в США зарегистрированы 5 тысяч 359 случаев заболевания и 100 летальных исходов. Больше всего инфицированных - в штате Нью-Йорк (1 374 человек). На втором месте - Вашингтон (914). Замыкает тройку - Калифорния (509).

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В 37 штатах закрыты школы. В Нью-Йорке закрыты бары и рестораны. Такая же ситуация и в столице. А власти Сан-Франциско попросили местных жителей не выходить из дома.

Добавим, что за последние 24 часа новым коронавирусом заразились свыше 11 тысяч человек по всему миру. Кроме того, COVID-19 был обнаружен в восьми новых странах.