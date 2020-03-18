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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лидер "Здоровой нации" осужден по делу о побоище на Хованском кладбище

Текст: Иван Петров
В Москве вынесены очередные приговоры по нашумевшему три года назад уголовному делу о драке на Хованском кладбище. В среду пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что собранные доказательства в отношении участников массовой драки на Хованском кладбище Георгия Макарьева и Шахмохмада Шаптуркаева признаны судом достаточными для вынесения приговора. Оба мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ "участие в массовых беспорядках", сообщается на сайте СК.

Как установлено следствием и судом, в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года три человека погибли на месте происшествия и более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Установлено, что лидер общественной организации "Здоровая нация" Георгий Макарьев и Шахмохмад Шаптуркаев участвовали в массовых беспорядках с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан, с территории кладбища.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Пятеро участников драки на Хованском кладбище вышли на свободу

Приговором суда Георгию Макарьеву назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Шахмохмаду Шаптуркаеву - в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

"Расследование представляло особую сложность, обусловленную большим объемом следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также необходимостью производства сложных судебных экспертиз: баллистических, медико-криминалистических, портретных, молекулярно-генетических, дактилоскопических и других, - отметили в СКР. - Следователи в итоге собрали доказательства соучастия и определили роль в совершении указанных преступлений в отношении каждого из 26 обвиняемых".

Ранее начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 города Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев был осужден на 11 лет колонии строгого режима.

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Еще 21 фигурант был приговорен к лишению свободы на сроки от 3 до 11,5 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.

Отмечается, что в отношении двух участников массовых беспорядков, объявленных в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Массовая драка на Хованском кладбище

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