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18.03.2020 07:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области выявлены еще два случая заражения коронавирусом

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарской области у туриста, прибывшего в последние две недели из Португалии, медики обнаружили коронавирус, а также еще у одного человека, находившегося с ним в контакте. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Ранее в регионе было выявлено три случая короновируса, в частности у сотрудника АвтоВАЗа и людей, находившихся с ним в контакте. Таким образом общее число заболевших в Самарской области составляет пять человек. Все они госпитализированы, находятся в инфекционных боксах. на случай эпидемии в регионе есть более1,3 тысячи аппаратов исскусственной вентиляции легких.

По данным регионального правительства, около 400 человек в Самарской области находятся под наблюдением из-за коронавируса, они вернулись из-за рубежа и сейчас находятся в самоизоляции дома. В стационарах Самарской области прошли лечение и выписаны после двухкратного обследования 13 человек, прибывших из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции, отметили в управлении Роспотребнадзора. также определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Самарской области. Контактные лица помещены под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в достаточном количестве обеспечен диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, разработанными Государственным научным центром "Вектор", отмечают санитарные врачи.

Все образовательные учреждения в Самарской области сейчас находятся на дистанционном обучении до начала апреля. Массовые мероприятия с участием школьников и студентов отменены.

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