Суд отправил вице-мэра Барнаула в СИЗО

Адвокаты чиновника ходатайствовали о том, чтобы суд отправил его под домашний арест. Однако суд не нашел весомых причин для принятия такого решения. До 18 апреля вице-мэр будет находиться в СИЗО.

Между тем журналисты "Российской газеты" пытались разобраться, на каких принципах построено управление градостроительной отраслью Барнаула, еще до возбуждения скандального уголовного дела. В начале февраля "РГ" сделала запрос в мэрию, попросив сообщить, какие действия предпринимаются для минимизации административных барьеров и борьбы с коррупцией в этой сфере. Поводом для запроса послужили три истории, которые нам показались, по меньшей мере, неоднозначными.

Так, 15 ноября 2018 года, на заседании градостроительного совета был отклонен от согласования эскизный проект "Административно-торговое здание по улице Пролетарской, 92 в городе Барнауле (реконструкция)". Основаниями для отрицательного решения стало несоответствие проекта полученному ГПЗУ, нехватка парковочных мест и другие причины. Но удивительное дело: уже через два месяца, 17 января 2019 года, на очередном заседании градостроительного совета проект - с увеличенными строительными объемами! - был одобрен.

Второй пример: 26 июня прошлого года градостроительным советом была одобрена разработка концепции реконструкции и эскизного проекта административного здания "Мульти-центр "Искра" по адресу: ул. 50 лет СССР, 51-а. Однако комитет по строительству и архитектуре города начал требовать от собственников повторного вынесения проекта на рассмотрение градсовета, что вообще-то противоречит законодательству РФ. Не случайно барнаульская прокуратура внесла по этому поводу представление в администрацию города об устранении нарушения законодательства.

Третий пример. В Барнаул по адресу: пр. Ленина, 123 градостроительным советом было согласовано строительство жилого здания высотой восемь этажей (больше было нельзя из-за катастрофического отсутствия парковочных мест на прилегающей территории). Тем не менее администрация Барнаула выдала разрешение на строительство здания - высотой десять этажей.

Председателем градостроительного совета Барнаула являлся Сергей Демин. Именно его подпись стоит на ответе, который "РГ" получила из мэрии. В пяти абзацах текста мы не нашли ни ответов на поставленные вопросы, ни конкретных комментариев по поводу приведенных нами примеров. Текст ответа находится в редакции.