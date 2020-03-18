Суд отправил вице-мэра Барнаула в СИЗО

Новости

Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в первом сериале ivi 13:27
Директору лагеря "Холдоми", где погибли дети, продлили арест 13:26
Государственно-частные проекты в Арктике получат преференции 13:25
Находка в гробнице династии Тан подтвердила 1000-летнюю легенду 13:23
Купили и забыли. На парковке нашли 10 новых внедорожников Ford 13:20
"Ак Барс" предложил завершить сезон КХЛ без определения победителя 13:19
Европейские театры и музеи открыли онлайн-доступ к своим архивам 13:19
В Тюмени готовят к выписке очередных переболевших гаффской болезнью 13:10
Общее собрание РАН из-за коронавируса впервые проведут в режиме видеосвязи 13:09
В Челябинской области вводится режим повышенной готовности 13:04
Раввин Лазар закрыл синагогу в Марьиной Роще в Москве 13:03
Аршавин хочет уменьшить сумму алиментов для бывшей жены Барановской 13:02
Федеральное Казначейство в 2020 году проверит реализацию шести нацпроектов 13:00
Видео: как строили и испытывали подводную лодку "Князь Владимир" 13:00
ЦИК рекомендовал Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома 12:59
Киев забит транспортными пробками, в городе не хватает масок 12:59
Актриса и певица Сюзи Делер умерла в доме престарелых 12:57
Умер актер из "Крутого Уокера" Стюарт Уитман 12:51
Военнослужащие в тестовом режиме приступили к охране БелАЭС 12:48
У жителя Ивановской области обнаружили коронавирус 12:47
В Петербурге преступная группа задержана за мошенничество с кредитами 12:36
Банк России увеличил валютные интервенции до 5,5 млрд рублей в день 12:36
В Северном Бутове закрыли наркопритон 12:36
Генетики рассказали о факторах, за счет которых самки живут дольше самцов 12:35
В Госдуме осудили заявления о вине РФ в гибели турецких военных в Сирии 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
18.03.2020 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отправил вице-мэра Барнаула в СИЗО

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Сергей Демин, замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям, решением Октябрьского районного суда отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

Адвокаты чиновника ходатайствовали о том, чтобы суд отправил его под домашний арест. Однако суд не нашел весомых причин для принятия такого решения. До 18 апреля вице-мэр будет находиться в СИЗО.

Бывшему полковнику Захарченко предъявлено еще одно обвинение

Между тем журналисты "Российской газеты" пытались разобраться, на каких принципах построено управление градостроительной отраслью Барнаула, еще до возбуждения скандального уголовного дела. В начале февраля "РГ" сделала запрос в мэрию, попросив сообщить, какие действия предпринимаются для минимизации административных барьеров и борьбы с коррупцией в этой сфере. Поводом для запроса послужили три истории, которые нам показались, по меньшей мере, неоднозначными.

Так, 15 ноября 2018 года, на заседании градостроительного совета был отклонен от согласования эскизный проект "Административно-торговое здание по улице Пролетарской, 92 в городе Барнауле (реконструкция)". Основаниями для отрицательного решения стало несоответствие проекта полученному ГПЗУ, нехватка парковочных мест и другие причины. Но удивительное дело: уже через два месяца, 17 января 2019 года, на очередном заседании градостроительного совета проект - с увеличенными строительными объемами! - был одобрен.

Второй пример: 26 июня прошлого года градостроительным советом была одобрена разработка концепции реконструкции и эскизного проекта административного здания "Мульти-центр "Искра" по адресу: ул. 50 лет СССР, 51-а. Однако комитет по строительству и архитектуре города начал требовать от собственников повторного вынесения проекта на рассмотрение градсовета, что вообще-то противоречит законодательству РФ. Не случайно барнаульская прокуратура внесла по этому поводу представление в администрацию города об устранении нарушения законодательства.

Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч

Третий пример. В Барнаул по адресу: пр. Ленина, 123 градостроительным советом было согласовано строительство жилого здания высотой восемь этажей (больше было нельзя из-за катастрофического отсутствия парковочных мест на прилегающей территории). Тем не менее администрация Барнаула выдала разрешение на строительство здания - высотой десять этажей.

Председателем градостроительного совета Барнаула являлся Сергей Демин. Именно его подпись стоит на ответе, который "РГ" получила из мэрии. В пяти абзацах текста мы не нашли ни ответов на поставленные вопросы, ни конкретных комментариев по поводу приведенных нами примеров. Текст ответа находится в редакции.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с 2016 года
106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке
Косачев призвал обнулить мировые санкции из-за COVID-19
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах