Путин обещал помощь гражданам при возвращении из-за рубежа

- Мы, разумеется, будем максимально делать все для того, чтобы людям помочь, - заявил он, - вывезти, помочь выехать из этих стран, вернуться домой. Здесь будем соответствующим образом с ними работать.

Президент при этом констатировал, что, несмотря на ситуацию в мире, россияне продолжают ездить "везде, в большом количестве".

- Здесь трудно что-то сказать, - добавил он. - У кого-то были планы, заранее купленные билеты, путевки, кто-то выстроил свои отпуска таким образом, что только сейчас или никогда, кто-то просто недооценил ситуацию, не знал, что те или иные страны закроют границы, и действительно попадают в трудную ситуацию.

В целом же Минздрав, подчеркнул президент, держит ситуацию с коронавирусом в России под контролем. По его оценке, она "намного лучше", чем в других странах.

- Как вы знаете, в некоторых странах Европы эта болезнь приобрела действительно такой характер эпидемии массовой, - напомнил он. - Там тысячи заболевших, тысячи. И сотни уже ушедших из жизни.

- Слава Богу, у нас в целом пока под контролем все, - отметил глава государства. - Надеюсь, так и будет в дальнейшем. Мы будем наращивать эти усилия.

Президент рассказал, что поручил правительству и регионам готовить мероприятия упреждающего характера и вводить их по мере необходимости.

- Насколько необходим перевод школ, учебных заведений на дистанционные формы обучения, на местах виднее, на самом деле, - поделился мнением Путин.

По его словам, рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным "будет постоянно мониторить" ситуацию через руководителей регионов - и этом помимо линии мониторинга через Минздрав. И в зависимости от этого власти будут действовать, резюмировал президент.