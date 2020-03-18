В античные времена, задолго до нашей эры, на территории полуострова появились греческие колонии, соседствовавшие со скифами. Чуть позже греков у побережья сменили римляне. Расположились в Крыму, помимо множества мелких владений и древние Боспорское и Понтийское царства. Одним из правителей последнего был знаменитый Митридат Евпатор, тот самый, которого упоминает А.С. Пушкин в "Евгении Онегине":

Воображенью край священный:

С Атридом спорил там Пилад,

Там закололся Митридат,

Там пел Мицкевич вдохновенный

И посреди прибрежных скал

Свою Литву воспоминал.

Среди множества орд кочевников, прошедших через Крым, были и сарматы, и гунны, и готы, и прочая, его морские крепости сделали своими форпостами Рим и Византия.

Но уже в те времена Крым оказался и в орбите восточнославянских племен, из которых вырастет русский народ. Еще со времен походов легендарного князя Святослава в Х веке возникает в Крыму знаменитое русское Тмутараканское княжество. Оно располагалось на Таманском и Керченском полуостровах.

История Тмутараканского княжества еще до конца не изучена. Почти каждый год археологи находят на Тамани и в районе Керчи ценнейшие артефакты. Широко известен знаменитый археологический памятник той эпохи - Тмутараканский камень, на котором русский князь Глеб Святославич, прибывший княжить в Тмутаракань, в 1068 году отметил результаты замера расстояния по льду через Керченский пролив между двумя важнейшими своими городами, контролировавшими торговый путь через Керченский пролив - Тмутараканью (современная Тамань) и Корчевым (современная Керчь). Расстояние в 14000 маховых сажень соответствуют 24 км, что совпадает с расстоянием между центральными храмами Керчи (церковь Святого Иоанна Предтечи) и Тмутаракани (церковь Богородицы, заложенная Мстиславом Храбрым в начале XI в.).

По легенде именно через Крым пришел на земли, которые затем вошли в Древнюю Русь, сам апостол Андрей Первозванный. Проповедуя, он посетил нынешнюю Керчь, Феодосию и Херсонес, и как считается, лично рукоположил первого византийского епископа Стахия. Переправляясь из Крыма на Тамань, он пересек Керченский пролив на лодке практически по тому кратчайшему отрезку, который соединяет нынче Керченский мост!

В легендарном жизнеописании первого из апостолов можно увидеть еще одну удивительную связь с Россией, и ее главной морской крепостью Севастополем, - это прославленный Андреевский стяг нашего флота.

В IX веке Кирилл и Мефодий, создатели славянского алфавита, тоже побывали в Херсонесе, где обрели, по преданию, мощи святого Климента - Папы Римского. Климент почитаем в Православии как один из первых христианских проповедников на территории Северного Причерноморья. И Храм в честь Папы Климента (поразительно - в православной столице - в честь Папы Римского!) - стоит в самом центре Москвы. В том самом месте, где еще одна поворотная точка истории - место решающего боя ополченцев Минина и Пожарского с поляками в 1612 году.

Теперь уже каждый школьник знает, что именно в Крыму, в святом для каждого русского человека Херсонесе принял христианскую веру князь Владимир, крестивший Русь в 988 году.

Крым был жемчужиной Причерноморского пространства: богатые византийские, генуэзские города, развитая морская торговля. Но вскоре он, как и Древняя Русь, познал монгольское нашествие. Затем в Крыму обосновалось Крымское ханство - осколок Золотой Орды. "Набеговая" экономика ханства, была основана, прежде всего, на работорговле: захвате пленников и их продаже. Вот как описывал это В.О. Ключевский: "В продолжение XVI в. из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей. Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, когда Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, в науках и искусствах".

Плодороднейшие области юга России превратились, в своего рода "русский фронтир", с засечными чертами, невозможностью вести мирную крестьянскую жизнь. Безопасность южных границ и включение Крыма в состав России стали не вопросом политической экспансии, а вопросом жизни и смерти тысяч и тысяч русских крестьян - мирных поселенцев Юга России.

Попытки России решить это в боях с Османской империей (и ее крымским вассалом) начались на рубеже XVII-XVIII вв. и продолжались в последующее время. Достаточно вспомнить походы князя Голицына на Крым 1687 и 1689 гг., походы Миниха и Долгорукого-Крымского, победы Румянцева и Суворова, Ушакова… Но главное - многолетние усилия Григория Потемкина, не только покорителя, но и благоустроителя Новороссийского края. Потемкин буквально уговаривал Екатерину II решиться - и взять Крым под державный скипетр - во имя процветания и этих земель, и всего Юга России. "Сколько славно приобретение, столько Вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот, она могла, да не хотела или упустила. Есть ли твоя держава - кротость, то нужен в России рай. Таврический Херсон!".

8 (21) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу", а в июне ей присягнули все представители крымского населения.

Так Крым навсегда стал русским.

В 1787 году Екатерина II лично посетила Крым (показательно: во время путешествия по полуострову ее охранял конвой из самих крымских татар). Там она увидела первые всходы многотрудной работы всего русского народа того времени: строящийся Севастополь и молодой Черноморский флот. Вдохновленная "греческой и крымской идеей", она даже своих внуков назвала Александр и Константин, греческими, эллинистическими именами.

На обретшем мир и процветание полуострове возникали курорты, осваивались земельные пашни, возникала промышленность. Строились великолепные дворцы, разбивались парки и виноградники.

Воздух Крыма вдохновлял творчество писателей и художников мировой величины: Толстого, Чехова, Айвазовского и многих других. В Крыму производил свои уникальные шампанские вина князь Лев Голицын. В Крыму лечились от ран и отдыхали прославленные полководцы, такие как генерал Петр Котляревский и последний фельдмаршал Российской империи Дмитрий Милютин.

Годы Крымской войны 1853-56 показали неприятелям России, что севастопольцы являются гордостью всего русского народа. 349 дней продолжалась оборона города Севастополя. Адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин, матрос Петр Кошка и медсестра Дарья Севастопольская, хирург Николай Пирогов навечно вписаны в летопись славы России.

В годы Гражданской Крым превратился в последний оплот белого движения. Мы помним и офицеров армии Врангеля, уходивших в конце 1920 года с Крымской земли, и красноармейцев Михаила Фрунзе, форсировавших Сиваш в ледяной воде. Это тоже наша история.

Кстати, напомню, последний Андреевский флаг, спущенный с последнего из боевых кораблей Черноморского флота, уведенных в Тунис, линкора "Император Александр III", долгие десятилетия хранился эмигрантскими общинами. И только в 2014-м, после возвращения Крыма, - он был торжественно возвращен России - на вечное хранение в Севастополь. После чего решением Президента один из новых подводных ядерных крейсеров получил гордое преемственное название "Император Александр III"…

Любопытно, что в 1922 году Крым в составе РСФСР непосредственно участвовал в создании СССР. Тогда вопрос о его "принадлежности" даже близко не стоял. Непосредственно на договоре об образовании СССР присутствует подпись Саид-Галиева Сахиб-Гарея, как председателя СНК Крымской АССР.

В 1941-42 гг. Севастополь вновь 250 дней сдерживал многократно превосходящие силы противника. Адмиралы Левченко и Октябрьский, снайпер Людмила Павличенко, юнга Боря Кулешин, санинструктор Мария Байда, летчик Михаил Авдеев и тысячи других героев, стали достойными продолжателями дела защитников города в Крымскую войну.

В1944-м Севастополь был освобожден нашими бойцами всего за 3 дня решительного штурма.

После окончания войны, Крымская АССР была преобразована в область. Крым быстро восстанавливал свою экономику, активно развивались знаменитые курорты. В 1954 году, по кажущемуся сегодня странным решению первого секретаря ЦК партии Хрущева, Крым был формально передан из РСФСР в состав УССР. Советские люди не придали такому решению совершенно никакого значения, - ведь все жили в единой, братской семье народов Советского Союза, с единым гражданством, в одной стране, а как проходили формальные границы республик, краев и областей, никак людей не касалось. Это было, как переложить из одного кармана в другой. Скорее всего, решение имело какой-то хозяйственный характер. Ну, как удобнее организовать решение инфраструктурных вопросов: подачи, например, дополнительно воды и электричества в случае дефицита, как регулировать транспортные потоки. Кстати, Украина совсем недавно кощунственно воспользовалась своим "инфраструктурным преимуществом", перекрыв жителям полуострова доступ воды по Северо-Крымскому каналу.

Думаю, будь на тот момент уже построены Крымский транспортный и энергомосты (эти проекты, кстати, разрабатывались в СССР и даже начинали реализовываться, правда, неудачно), Крым, безусловно, остался бы частью РСФСР.

Но после 1991 года и распада СССР крымский вопрос встал с новой остротой. Население Крыма продолжало чувствовать себя частью тысячелетней России, а не только что образованного молодого Украинского государства. Удивительно, но в ходе распада СССР, не было проведено ни одного (!) гражданского волеизъявления: хотел ли вообще народ Крыма стать частью новой "незалежной Украины"?

На полуострове проходили многочисленные митинги, создавались десятки пророссийских организаций. А мужество адмирала Игоря Касатонова и офицеров-черноморцев, сохранивших для России флот, и вовсе сложно переоценить. Крым стал символом крепости русского духа, преданности своей Родине - России.

Годы экономического и социального упадка в Крыму при украинской власти окончились "крымской весной" 2014 года, когда волей народа Крыма полуостров вернулся в родную гавань. Стоило впервые с 1991 года спросить мнение самих крымчан - и произошло неизбежное! На рейдах Черноморского флота и в Севастополе вновь гордо взвились Андреевские стяги.

В этом году в крымские школы придут первоклашки, родившиеся и выросшие уже в России. Они - будущее нашей страны. Несмотря на бесконечные и бессмысленные санкции, Крым хорошеет на глазах. Прекрасные дороги, туристическая инфраструктура, новые ТЭЦ, Крымский мост и энергомост по дну Керченского пролива. Это ли не символ возрождения Крыма?

Хочется пожелать крымчанам мира и благополучия. Сегодня мы вместе, и это главное. А впереди - великая судьба великой страны.