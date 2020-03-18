Судьбу погибшего родного брата Хаирбая Смаилова из Омской области удалось узнать благодаря совместному проекту Краснодарского филиала "Российской газеты" и Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова "Героический десант", посвященному 75-летию Победы. Его цель - найти родственников и увековечить имена солдат, захороненных в братской могиле на территории вуза.

Хаирбай Смаилов: Я здесь, чтобы выполнить просьбу мамы, которая много лет хотела найти место захоронения брата. Фото: Владимир Аносов/РГ

О начале этой истории мы недавно рассказывали ("Значится захороненным" - "РГ-Неделя" от 04.03.2020) Напомним, ошибка машинистки в написании имени и фамилии старшего сержанта Калижана Смаилова 165-й отдельной стрелковой бригады (в список о безвозвратных потерях вписан как Калузнан Смайлов) обернулась годами неизвестности для его родных. И только недавно, после долгих поисков, семья выяснила, что 21-летний Калижан погиб 10 февраля 1943 года в районе поселка Станичка, когда десантники вели бои на узкой полоске плацдарма.

...В теплые мартовские дни Черное море в бухте Новороссийска густо-синее. Недалеко раскинулись жилые кварталы с современными высотками. На Малую Землю 77-летний Хаирбай Смаилов (ветеран труда, больше сорока лет проработал ветеринаром) приехал вместе с сыном Сергеем. Они проделали путь через полстраны, чтобы побывать на братской могиле, где лежат старший брат и дедушка, которого они никогда не видели, но много знали о нем со слов близких людей.

- В прошлом году мой племянник Руслан приезжал в Новороссийск, получив от поисковиков информацию о Калижане - где призывался, в какой части воевал, и даже адрес родителей, - рассказал корреспонденту "РГ" Хаирбай Смаилов. - Затем обратились в городской музей и попросили исправить ошибки в написании имени и фамилии, предоставив паспорт и ссылку на Книгу Памяти Омской области. Сотрудники, изучив документы, с нами согласились. И вот, наконец, я здесь, чтобы выполнить просьбу мамы, которая много лет хотела найти место захоронения моего брата.

Семья Смаиловых живет в маленьком селе Александровском под Омском. До войны в этом районе стояли казахские аулы - отец Калижана Селеу руководил в одном из них колхозом, пока в 1937 году не был арестован за "контрреволюционную деятельность". К счастью, что-то у следователей пошло не так, и спустя две недели его отпустили. А вскоре в семье родился седьмой ребенок. Жили бедно, денег на одежду не хватало, поэтому приходилось все время латать изношенное белье. Тогда многодетную семью спасла корова. Мать Алима готовила из молока кефир, закваску, масло. А еще выручало рукоделие - женщина плела ремни для сельхозтехники в обмен на пшеницу.

"Думаю, услышав нашу историю, люди начнут искать своих родных, не возвратившихся с фронта"

- Из рассказов мамы знаю, что Калижан работал трактористом в колхозе, - продолжает Хаирбай. - На дворе июнь. В полях убирают сено. И тут приезжают вестовые со словами: "Началась война!" Калижана призвали на следующее утро. Курс молодого бойца он проходил в местечке Черемушки близ Омска, где формировались дивизии. А когда мать собралась его навестить, бойца уже увезли на фронт. Калижан командовал стрелковым отделением. Несколько раз писал домой, но, к сожалению, ни одной весточки у нас не сохранилось.

В ночь с третьего на четвертое февраля 1943 года началась операция по освобождению Новороссийска. Вспомогательный десантный отряд Цезаря Куникова (275 человек) с минимальными потерями высадился на побережье Цемесской бухты у поселка Станичка. В эти же часы в районе поселка Южная Озереевка велась высадка основного десанта. Увы, поднявшийся шторм и плотный огонь противника, обнаружившего наши корабли, свели к нулю внезапность натиска. Так куниковцы из вспомогательных сил стали основными.

Отважный отряд пядь за пядью стал отвоевывать кварталы и скалистую землю по направлению к Мысхако. Смельчакам удалось удержать захваченный плацдарм - четыре километра по фронту и 2,5 километра в глубину. В последующие несколько суток по военным донесениям в район Станички были переправлены более 17 тысяч бойцов с орудиями и минометами. Одновременно в гитлеровской ставке вышел приказ: "Любыми средствами сбросить русских в море".

- Отдельная стрелковая бригада, в составе которой находился Калижан Смаилов, высадилась на берег с шестого по восьмое февраля в район Алексино. Подразделение поставили в центр обороны плацдарма, фланги прикрыли частями морской пехоты, - поясняет руководитель Центра патриотического воспитания ГМУ имени Ф. Ф. Ушакова Иван Сидоров. - Солдаты вели тяжелые бои среди надгробий старого кладбища на улице Солнечной - сюда противник стянул полки самых отборных и закаленных немецких дивизий. Калижан погиб как раз в одном из этих наступлений, а 12-го был смертельно ранен майор Цезарь Куников.

В Новороссийске Хаирбай Селеуович посетил кладбище на улице Солнечной, где, скорее всего, погиб брат: взял с собой горсть земли, чтобы отвезти на родину.

- В наш аул с войны вернулись единицы. Для семей они пропавшие без вести. Но сейчас, думаю, услышав нашу историю, люди начнут искать своих родных, не возвратившихся с фронта. Все хотят знать, где погиб их дед и как, - подытоживает разговор собеседник.

На территории братской могилы при поддержке руководства вуза и властей города Новороссийска сейчас создается мемориальный комплекс "Аллея Победы". На мраморных плитах отобразят поименный список захороненных героев. Всего 2600 фамилий десантников, установленных сотрудниками Новороссийского исторического музея-заповедника. Но так как списки погибших постоянно уточняются и дополняются, четыре таблицы оставят пустыми. По задумке, мемориальные плиты развернут надписями друг к другу, чтобы гости могли без труда отыскать имя родного человека. Дорожка с фонарными столбами будет спускаться ступенями к морю, прямо к архитектурному ансамблю "Малая Земля".

Торжественное открытие монумента планируется Девятого мая. В этот день на территории университета в рамках акции "Героический десант" также начнет работать фотовыставка "Российской газеты", посвященная проекту "Героический десант".

"Если переправлюсь - счастье мое"

Недавно в Краснодарский филиал "Российской газеты" пришло письмо жительницы села Калининского Ставропольского края. Пенсионерка - в прошлом учительница. Галина Бородина ищет информацию о своем деде-фронтовике, воевавшем на Малой Земле. Поиски на сайтах министерства обороны и в архиве музея Новороссийска пока ничего не дали, но, учитывая наслоение ошибок в документах, надежда найти верный след остается.

"Прочитав статью в "Российской газете", решила обратиться с просьбой о помощи в поисках пропавшего без вести моего дедушки Караченцева Марка Никифоровича 1906 года рождения, уроженца станицы Пшехской Белореченского района Краснодарского края, - пишет Галина. - Его призвали в августе 1941 года и направили в Абинск на курсы пулеметчиков. Последнее письмо его пришло из Новороссийска. В нем сообщалось, что их готовят к переправе на Малую Землю. А еще там были такие слова: "Если переправлюсь - счастье мое".

...Когда папу, Николая Марковича, (он до сих пор живет в Пшехской), поисковики спросили, помнит ли он, как провожал отца, то он расплакался, потому что помнит все. И как бежал за эшелоном, и как отец на прощание сказал: "Ну, Коля, теперь ты остаешься главным мужчиной в доме". Так в 10 лет и стал он главой семьи: готовил, нянчил двух младших братьев и маленькую сестренку. В общем, все легло на плечи маленького Коли, потому что маму вскоре парализовало".

Пишите и звоните

Если вы знаете о воевавшем на Малой Земле своем отце, деде или близком родственнике, просьба связаться с Центром патриотического воспитания ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске по тел. 8 (8617) 76 78 84. Также можно обратиться в Краснодарский филиал "Российской газеты", расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 324/а, 5-й этаж. Тел. 8 (861) 259-21-11.