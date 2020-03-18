Rolls-Royce объявила о приостановке производства автомобилей

С 23 марта сроком на две недели Rolls-Royce приостанавливает производство на заводе в Гудвуде. Далее последуют плановые ежегодные двухнедельные заводские каникулы, приуроченные к Пасхе.

Жизнедеятельность компании будет на ротационной основе обеспечиваться сотрудниками, не занятыми на производстве и остающимися на рабочих местах или работающими из дома.

И всё это, конечно, из-за пандемии COVID-19.

Ранее о приостановке производства в Европе из-за коронавируса объявили Volkswagen, Daimler, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group, а также Renault.

Российские заводы пока работают в штатном режиме, однако испытывают проблемы с поставками комплектующих. Калининградский "Автотор" сегодня предупредил, что это может обернуться снижением объема выпуска машин.

По последним данным, во всем мире более 211 тысяч человек заразились коронавирусом. Более 8,2 тысячи умерли, еще 83,1 тысячи вылечились.