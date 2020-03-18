В мире
18.03.2020 15:12
Текст: Николай Грищенко

Учения британского спецназа в Беларуси показали на видео

Совместные тренировки спецназа Великобритании и белорусских десантников под Витебском показали на видео. Бойцы тренируются оказывать первую помощь раненым и эвакуировать их с поля боя.

Фото: YouTube
Ракетная стрельба белорусской "Тунгуски" попала на видео

Отдельно отрабатываются элементы выживания в дикой природе и тактика ближнего боя.

Как сообщает ВоенТВ Беларуси, обучение проходит в рамках двустороннего сотрудничества по вопросам подготовки миротворческих подразделений ОНН. Занятия ведутся на английском языке.

Напомним, что учения подразделения 42-го батальона морской пехоты Великобритании и роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады начались в начале марта.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»