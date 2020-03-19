Большинство услуг для пенсионеров можно оформить в электронном виде

Пенсионный фонд России порекомендовал россиянам, а в особенности людям старшего возраста, обращаться за государственными услугами дистанционно.
Как напоминают в ПФР, сегодня практически за любой услугой можно обратиться через личный кабинет на сайте фонда или портала госуслуг. При этом запрашивать услуги могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.
Так, например, работающим россиянам доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. В личном кабинете можно увидеть и информацию о начислении и расходовании средств материнского капитала.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Дистанционно можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Оперативную информацию всегда возможно получить по справочным номерам отделений Пенсионного фонда (найти контакты можно в верхней части сайта ПФР в разделе "Контакты региона", предварительно выбрав субъект РФ).
Если все же необходимо посетить территориальный офис ПФР, то лучше сначала записаться через сервис предварительной записи и прийти к назначенному времени, а не ждать приема в общей очереди.