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19.03.2020 05:50
Рубрика: В мире

Британские туристы с круизного лайнера MS Braemar покинули Кубу

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Пассажиры пришвартовавшегося на Кубе британского круизного лайнера MS Braemar, на борту которого были подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом, а более 50 человек находились с симптомами COVID-19, вылетели из международного аэропорта Гаваны в Великобританию.

Фото: Александр Ленин/РГ
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Как сообщило кубинское телевидение, на данный момент из столичного аэропорта уже вылетели два авиалайнера, прилетевшие ранее специально из Великобритании за пассажирами MS Braemar. Еще два борта готовятся к вылету и осуществляют посадку пассажиров. По сообщениям туроператора Fred Olson, один борт предоставят только тем, у кого подтверждены случаи заражения коронавирусом или они находятся под подозрением.

Напомним, что накануне в 7 утра по местному времени круизный лайнер MS Braemar пришвартовался в кубинском порту Мариэль в 40 километрах от кубинской столицы.

Около полудня первые пассажиры начали сходить на берег и сразу садиться в специально предоставленные кубинским правительством автобусы, которые потом направились в аэропорт, где путешественников уже ожидали самолеты авиакомпании British Airways.

Проблемы у круизного лайнера MS Braemar начались 10 марта, когда во время стоянки в порту Виллемстад (остров Кюрасао) среди пассажиров были выявлены 5 случаев заражения коронавирусом. Однако, сойти на берег туристам не дали, затем круизному судну отказали в заходе в свои порты Барбадос и Багамские острова.

Фото: iStock
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На помощь в этой непростой ситуации пришла лишь Куба, более 60 лет находящаяся под американскими санкциями, но не потерявшая человеческое лицо даже на фоне мировой пандемии. Остров Свободы откликнулся на просьбу британского правительства и разрешил кораблю высадить пассажиров, а затем согласился переправить их в аэропорт к присланным за ними самолетам.

На борту лайнера находились 682 пассажира и 381 член экипажа. Из них с симптомами, характерными для COVID-19, изолированы от окружающих 25 пассажиров и 27 членов экипажа, в том числе один врач.

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