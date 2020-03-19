Экспериментальные прототипы ГАЗ: стала известна их судьба

Не так давно в Сети появились снимки экспериментальных автомобилей ГАЗа. Теперь общественность недоумевает, почему уникальные разработки прошлых лет пылятся в старом ангаре на территории автозавода.

"Российская газета" решила выяснить у компании судьбу забытых моделей и получила следующий комментарий:

"В этом году ГАЗ планирует начать реконструкцию музея истории ГАЗ, в ходе которой будет почти в два раза увеличена экспозиция, что даст возможность разместить как новые модели ГАЗ, так и образцы мелкосерийных автомобилей, и ряд интересных прототипов, не пошедших в серийное производство.

В настоящее время в музее истории ГАЗ представлены в основном серийные модели автомобилей, выпускавшихся с 1932 до конца 90-х годов. Все образцы, находящиеся в музее, хранятся в идеальном состоянии. Те машины, которые добавят в экспозицию, будут тщательно отреставрированы специалистами ГАЗа", - рассказали в пресс-службе "Группы ГАЗ".

В свое время все эти автомобили из ангара Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа наделали немало шума на автосалонах и в СМИ. В наше время машины по-прежнему никого не оставляют равнодушными, а некоторые и до сих пор выглядят актуальными и просятся в серию.

На фотографиях можно рассмотреть опытную ГАЗ-3115 (2003 год), легкий коммерческий фургон CityVan (2006 год), полноразмерный внедорожник "Тигр-2" (2006 год), внедорожники ГАЗ-3106 "Атаман-2" в двух модификациях (1999 и 2004 годов) и прогулочные джипы "Комбат" (варианты 2001 и 2004 годов).

Резюмируя, уникальные автомобили российской марки ГАЗ отлично сохранились, их не собираются утилизировать, а совсем наоборот - восстановят. Вскоре музей Горьковского автозавода переделают, а прототипы найдут себе достойное место в нем.