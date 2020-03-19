Эксперты развеяли мифы о турбомоторах

Сложился стереотип, что турбированные двигатели по определению менее надежны, чем атмосферные агрегаты. Эксперты "За рулем" опровергают эту точку зрения.

Специалисты подчеркивают, что мнение о ненадежности турбоагрегатов укоренилось на заре массового выпуска таких двигателей в начале 80-х годов прошлого века, когда к серийным силовым агрегатам, грубо говоря, попросту "прикручивали" турбину.

Однако современные турбомоторы снабжаются усиленными поршнями и шатунами, а нередко и оригинальными коленчатыми валами. У них также особая система охлаждения днища поршней маслом, особая головка блока цилиндров и более жаростойкие материалы в клапанном механизме. Эксперты также опровергают мнение о том, что у современных турбомоторов имеется так называемая "турбояма".

Во-первых, турбояма устраняется двойным и даже тройным турбонаддувом. Кроме того, у первых наддувных моторов действительно наблюдалось ухудшение разгонных характеристик из-за инерции ротора турбины. Однако на современных турбоагрегатах инерция снижена благодаря уменьшению диаметра роторов турбины. Кроме того, даже на малых оборотах турбодвигателя современная турбина сполна обеспечивает снабжение воздухом.

Развеивается также миф о том, что турбомоторы якобы провоцируют повышенный расход топлива. Все как раз наоборот. Благодаря использованию энергии выхлопных газов наддувные двигатели имеют расход топлива на 20-40% ниже, чем у атмосферных аналогов. В то же время отмечается, что в отличие от предшественников родом из 80-х годов современные турбомоторы нельзя эксплуатировать после выхода из строя системы турбонаддува. Электронный блок управления позволит работать мотору лишь на небольших оборотах и мощности, а также зажжет контрольную лампу "Check engine".

Отмечается также, что вопреки стереотипам современные турбоагрегаты вполне ремонтопригодны. В основном они состоят из четырех узлов: улитка турбины, улитка компрессора, картриджа и модуля регулирования давления наддува. Все эти элементы можно приобрести новыми или восстановленными и заменить.

Наконец, опровергается мнение, что турбодвигатели якобы обязательно требуют высокооктанового топлива. На самом деле все зависит от калибровок и требований автопроизводителя. К примеру, представленный год назад новый турбонаддувный двигатель для Geely Atlas адаптирован под бензин АИ-92.