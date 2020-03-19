Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.03.2020 08:07
Рубрика: Бензин

ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Предпосылок для роста цен на бензин в России нет, а в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет необходимые меры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

По данным ФАС розничные цены на бензин и зимний дизель с начала 2020 года выросли почти на 0,2 процента, при уровне инфляции 0,9 процента. Как отметили в ведомстве, цены на бензин на внутреннем рынке были ниже экспортных. Там также заявили, что ФАС продолжает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов и при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства примет необходимые меры.

В минувший вторник, 17 марта, на совещании с членами правительства в Кремле президент России Владимир Путин обратил особое внимание на подорожавший бензин, в частности АИ-92. Президент отметил, что нефть подешевела вдвое, и потребовал стабилизировать цены на нефтепродукты.