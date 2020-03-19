ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Предпосылок для роста цен на бензин в России нет, а в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет необходимые меры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФАС розничные цены на бензин и зимний дизель с начала 2020 года выросли почти на 0,2 процента, при уровне инфляции 0,9 процента. Как отметили в ведомстве, цены на бензин на внутреннем рынке были ниже экспортных. Там также заявили, что ФАС продолжает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов и при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства примет необходимые меры.

В минувший вторник, 17 марта, на совещании с членами правительства в Кремле президент России Владимир Путин обратил особое внимание на подорожавший бензин, в частности АИ-92. Президент отметил, что нефть подешевела вдвое, и потребовал стабилизировать цены на нефтепродукты.