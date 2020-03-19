16:46 В России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19

Решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа приняли власти всех 85 российских регионов.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на распоряжения региональных властей, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, университеты и школы переведены на дистанционный режим обучения.

Напомним, что первыми режим повышенной готовности ввели власти Москвы, это произошло 5 марта. К четвергу, 19 марта, в режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России.

15:35 Ученые засняли опасного врага

Российские ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" сделали первые снимки нового вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Снимок вируса получен методом негативного контрастирования. Фото: Роспотребнадзор

Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составляет 100-120 нм.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе - лихорадки Эбола, лихорадки Марбург, SARS, натуральной оспы и других. Организация была создана в 1974 году как закрытый институт.

15:04 Покупатели осаждают магазины

Ажиотажный спрос на продукцию в регионах привел к дополнительным затратам российских ретейлеров. Об этом заявил глава минпромторга Денис Мантуров.

Для создания дополнительных запасов ретейлерам приходится расширять штат, нанимая новых сотрудников. "Предприятия торговли несут огромные издержки на увеличение персонала, который работает в логистических центрах, в торговых залах, чтобы обеспечивать завоз и размещение продукции", - подчеркнул Мантуров.

Аналогичная ситуация, по его словам, происходит и с санитарной обработкой помещений. "Все предприятия торговли выполняют требования Роспотребнадзора, чтобы после каждой смены через определенное время обрабатывались обеззараживающими средствами торговые залы, склады, для соблюдения всех требований безопасности", - пояснил глава минпромторга.

Медработник измеряет температуру тела человека, который ждет очереди, чтобы войти в город после решения Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Казахстана заблокировать Алматы. Фото: REUTERS

13:39 Всем вернувшимся в Россию прописан карантин

Все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Мера должна помочь сдержать распространение коронавируса на территории нашей страны. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой. Контроль за осуществлением карантинных мер возложен на глав регионов. Сейчас карантин в домашних условиях проходят жители Москвы и Подмосковья, которые возвращаются из эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу регионов.

Все прибывающие в Россию также будут находиться на карантине в домашних условиях. А если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. При необходимости людям, находящимся в изоляции, будет оказана социальная поддержка. Также все прибывшие обязаны сообщать на региональные "горячие линии" о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей. Если состояние здоровья начнет ухудшаться, людям необходимо будет обратиться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлинику.

13:12 В Москве умерла пациентка с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом и выразил соболезнования ее семье в Twitter. Он написал: "К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями".

Женщина скончалась в городской инфекционной больнице N 2. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом ее госпитализировали 13 марта, но по настоянию родственников с 14 марта она перешла на лечение в частную медицинскую организацию.

После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию, ее незамедлительно перевели в инфекционную больницу N 2. Комплексная интенсивная терапия в реанимации не помогла, женщина скончалась.

Позже главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук Олег Зайратьянц рассказал, что у женщины действительно была вирусная пневмония, но причиной смерти, как показало вскрытие, стал все-таки оторвавшийся тромб.

Статистика Роспотребнадзора

На 19 марта в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 - у граждан России, 11 - у граждан иностранных государств.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших (12 человек) в Москве. По 5 новых случаев заражения отмечены в Московской и Свердловской областях.

По состоянию на 18 марта в целом по России под медицинским наблюдением оставались 22 178 человек.