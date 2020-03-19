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19.03.2020 12:46
Рубрика: Российский автопром

Lada снова сломалась: на этот раз на сервис отправляют Xray

Текст: Константин Руссов

Росстандарт опубликовал официальное сообщение о том, что АвтоВАЗ инициировал отзывную кампанию, в рамках которой сервис должны посетить владельцы Xray.

Отзыв коснётся 1 278 автомобилей указанной модели, которые были реализованы с сентября 2019 года по февраль 2020-го.

Фото: www.lada4x4.net
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Причина: проверка правильности трассировки (проверка правильности прокладки и закрепления) жгута панели приборов. Что может произойти вследствие неправильной трассировки ни автопроизводитель, ни Росстандарт не уточнили.

Lada Xray - высокий хэтчбек, который позиционируется автопроизводителем как кроссовер. Модель предложена с двигателями мощностью 106 и 122 л.с. Для первого доступна только "механика", для второго - ещё и автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ). Цена - от 619 900 рублей.

Ранее Lada объявила о начале отзывной кампании для трёх моделей: Vesta, Xray и Largus. У более чем 12 тысяч этих моделей может оказаться неисправен обратный клапан вакуумного усилителя тормоза.

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#Lada